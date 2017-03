¿Quién el padre del hijo de Agustina Kämpfer? Se develó el misterio

Todo empezó ayer cuando Rodrigo Lussich contó en "Confrontados" que la periodista Agustina Kämpfer estaría embarazada.





Lo hizo al terminar su programa de Canal 9 pero esto fue tomado de inmediato por Verónica Lozano, quien también se encontraba al aire pero en Telefe , para preguntárselo a su panelista.





Sin embargo, pese a la desmentida, la información sigue creciendo y hoy fue Yanina Latorre quien contó en el programa de Ángel de Brito quién es el padre del bebé.





"Agustina no está embarazada de Jorge Rial, no está embarazada por tratamiento, está embarazada de un ex novio que en este momento está fuera del país y viviría en México", sostuvo.





