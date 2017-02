¿Quién dijo?: "No me quita el sueño estar en el 'Bailando 2017"

Bella, rubia y talentosa, Andrea Ghidone concedió una entrevista al ciclo radial conducido por Ulises Jaitt por Radio Pinamar FM 100.7, en el cual disparó algunas declaraciones picantes ante la posibilidad de participar en el próximo Bailando.

"Vi el Bailando pero el rating ya no es lo que era porque la gente tiene otras posibilidades como por ejemplo ver series por internet", arrancó cuando le preguntaron si había estado atenta al ShowMatch del pasado año.

Y agregó: "Igualmene me gustaría ser parte del Bailando 2017 pero no me quita el sueño, no me preocupa, no está en mi foco".

Luego, para rematarla, coronó su idea con una frase críptica, pero entendible: "El Bailando está genial pero tampoco es tan genial estar", expresó en El Show del Espectáculo.

¡Tomá mate!