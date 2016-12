¿Qué relación une a Lucas Velasco con María del Mar? La palabra del actor y cantante

En la noche del miércoles, Lucas Velasco presentó el video Bipolar de su banda "Arturitos" junto a su protagonista femenina, María del Mar, en un bar de Palermo.

"Estoy acostumbrado hacer shows todos los fines de semana y hoy estoy muy nervioso con la presentación. Hay un montón de emociones encontradas y estoy muy contento por presentar esto este nuevo tema con el video", manifestó el actor y cantante en diálogo con PrimiciasYa.com.

Al ser consultado sobre qué tipo de relación lo une con la ex de Matías Alé, señaló: "María del Mar hace de DJ y es una genia. Con ella me llevo muy bien y somos amigos. La conozco hace poco por amigos en común y hemos compartido salidas, juntadas en casa y le propuse hacer el video. Fue algo que me pareció copado, es muy linda y aceptó porque me quiso dar una mano. Pero nos une simplemente una amistad".

"La elegí a ella porque necesitaba una chica linda y ella es muy linda. Además ya tiene un nombre en el medio. Un día nos juntamos con amigos y le propusimos hacer la DJ de la banda, al principio dijo que no pero después aceptó", destacó.

Por otro lado, mientras se prepara para el gran final de Educando a Nina, adelantó en primicia que hará teatro en Mar del Plata junto a Nico Vázquez con la obra "El canasto".

¡Mira la entrevista completa con Lucas Velasco!