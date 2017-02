¿Qué le gritaron a Mirtha Legrand en su premiación en los Estrella de Mar?

Aunque no está haciendo temporada teatral, Mirtha Legrand es sin dudas una de las figuras de Mar del Plata. Es por eso que fue galardonada con el premio Estrella de Mar de Platino. Al subir al escenario, la "Chiqui" se vio involucrada en el reclamo de los artistas locales.

"Me dijeron que el premio es por haber contribuido a la difusión para que la gente viniera, que no se vaya a otros países", explicó la diva al recibir su estatuilla. Luego pidió disculpas por no haber ido a ver compañías de teatro marplatenses: "Les prometo a todos los chicos y a Rottemberg que si el año que viene vengo nuevamente, iré a verlos. Esto no es demagogia, es un deseo, me han recomendado varios espectáculos".

Asimismo, continuó agradeciendo el premio que le dieron y aseguró que se trataba de "una noche de fiesta": "Estoy encantada, amo Mar del Plata, ciudad que conozco desde mi más tierna infancia, que pasó hace muchísimo. Basta de estas rivalidades de Mar del Plata o Carlos Paz, eso no sirve para nada, cada uno trabaja y defiende lo suyo como puede estoy encantada de estar aquí".

De golpe, el discurso de la conductora se vio interrumpido por un grito desde la platea que reclamaba: "¡No al vaciamiento cultural!", reclamo de los artistas locales que estuvo presente durante toda la jornada.

Mirtha intentó llevar tranquilidad: "Se va a solucionar todo, estoy segura, que les den el dinero que corresponde, ¿qué es además de dinero? Que les den todo lo que necesitan y que estén felices". Para cerrar, repitió la frase que dice cada vez que termina un programa: "La vida es corta y vale la pena ser vivida. Como te ven te tratan y si te ven mal, te maltratan. Gracias Mar del Plata y que se solucione todo".

Fuente: Infobae