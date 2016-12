Qué dijo Valeria Aquino, la ex del Polaco, respecto a la denuncia de Fernanda Iglesias

La panelista del programa de Doman afirmó que Aquino es otra víctima de violencia de género y pidió ir a la Justicia para llevar las pruebas.





Pero la ex del cantante, en charla con este portal, no dijo lo mismo. "No es cierto lo que dice. Tiene fotos pero son viejas, de cuando yo estaba con otra persona", confesó Valeria.





Sumó: "Te aseguro que nada tiene que ver con el Polaco. Ya se lo expliqué a ella".





¿Por qué nunca denunció a dicha expareja que la golpeaba? "Es un tema del que no quiero hablar", esquivó la joven que salió en defensa del músico.





¿Habrá una realidad para esta historia? Las campanas ya empezaron a sonar.

La periodista Fernanda Iglesias reafirmó a este medio que el Polaco golpeó varias veces a Valeria Aquino , su expareja y con quien tienen una hija juntos.