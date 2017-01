Qué dijo Silvia Süller sobre la denuncia a su hermano Marcelo por violencia de género

Silvia Süller es la protagonista de un nuevo escándalo con su medio hermano Marcelo, de quien dijo haber sufrido violencia de género años atrás.





"Mi hermano se droga, se saca y me agarra a los golpes, me ha tirado planchas por la cabeza". En la mesa de Mirtha Legrand , la mediática reveló:

Silvia contó que esta pesadilla la vivió cuando se fue a vivir 4 meses a la casa de sus papás.

Sobre esta violencia física y psicológica, la Süller dialogó con este medio sobre lo que vivió: "No es un tema para mediatizar, es algo grave y muy delicado. Está en manos de mis abogados la denuncia penal, va a intervenir la Justicia".





Más allá de haberlo traído a los medios ella mismo, dijo: "No lo voy a exponer en los medios, no me interesa. Estoy trabajando en Mar del Plata, muy feliz con mi público y en marzo cuando llegue, antes de irme a Miami, contaré. Pero ahora no".





"En marzo se enterarán, ahora no voy a hablar", completó Silvia.