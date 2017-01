Qué dijo Mina Bonino sobre el mensaje que le mandó el Pocho Lavezzi

Mina Bonino dialogó con PrimiciasYa al salir de " Desayuno Americano " sobre el mensaje que le envió el Pocho Lavezzi hace un tiempo y reveló si pasó algo en aquel momento.





"No pasó nada con el Pocho Lavezzi, nunca hablé con él. Me escribió una vez hace seis años desde el celular de un amigo", dijo la periodista. dijo la periodista.





Amplió su testimonio sobre aquel contacto que no fue con el futbolista: "No tengo su celular, no tiene mi celular y esto pasó hace muchísimos años. Nunca respondí. No tengo contacto con él y ahora menos".





La bella panelista cerró: "Fue un comentario al pasar, la gente saca conjeturas que no existen. No me gustan los futbolistas, les escapo muchísimo".





Videoentrevista por Nahuel Torterolo - @NahuelTorterolo