¿Qué dijo Matías Alé del romance de María del Mar y Lucas Velasco?

Matías Alé se casó en 2015 con María del Mar, pero al poco tiempo, un episodio psicótico que el comediante atravesó y por el cual estuvo internado, terminó con la ruptura del matrimonio.

A pesar de que hubo acercamientos y estuvo en juego la posibilidad de recomponer la relación entre ambos, al modelo y el galán no volvieron a tener contacto.

Hoy, Matías forma parte del elenco de Mr. Amor y no suele ser noticia más que por su trabajo. María del Mar, por el contrario, se puso de novia con otro actor, Lucas Velasco y, días atrás, la pareja acaba de ser portada de la revista Caras.

En este marco, la misma publicación quiso saber la opinión de Matías sobre la actual relación de su ex con Velasco.

"Alguna que otra creo que vi (fotos de ellos), pero María del Mar es parte del pasado. No me afecta en absoluto que esté con otra persona. No me molesta, ni me afecta. Yo estoy en otra", dijo Matías, mostrándose tranquilo y reflexivo sobre temas que ya son historia.