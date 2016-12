¿Qué dijo Jimena Barón sobre su supuesto affaire con Del Potro?

Luego de las explosivas declaraciones de Yanina Latorre, quien reveló el supuesto encuentro sexual que la actriz y el tenista habrían mantenido en el baño de una fiesta, la propia protagonista de la historia salió a hablar a través de las redes sociales y, sin mostrarse enojada, aprovechó para revelar su verdadero objeto de deseo.

"Ahora me inventan un affaire nuevo, justo ahora no. Que lo tengo ahí a Maluma. No me van a cagar la soltería. Maluma, sigo sola bebe", escribió en Twitter.

Embed Ahora me inventan un affaire nuevo, justo ahora no??? Que lo tengo ahí a Maluma. NO me van a cagar la soltería. Maluma, sigo sola bebe — Jimena Baron (@baronjimena) 30 de diciembre de 2016

Según el relato de Latorre, una amiga habría escrachado a Jimena con Delpo: "Ella los vio a los dos saliendo del baño de una fiesta privada en Barrio Parque. ¡Le dieron a la matraca en el baño!", expresó la panelista en Los Ángeles de la Mañana.

Y agregó: "Subieron una escalerita creyendo que se escapaban del mundo y arriba de la escalerita estaba mi amiga que los vio. Estuvieron conversando, se metieron al baño y después ella salió bajándose el vestido y él salió atrás. Cuando se cruzaron a mi amiga, terminaron riéndose y se fueron juntos al auto de él".

¿Será verdad? Según Jimena, no. Pero... ¿alguien le cree?