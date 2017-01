Qué dijo el gerente de programación de Canal Nueve sobre la baja de Connie Ansaldi de "Bendita"

Connie Ansaldi iba a formar parte del panel de " Bendita ", programa que conduce Beto Casella , pero a último momento, la panelista fue advertida de que había quedado afuera del envío.





"Me dijo Beto (Casella) que me iba a averiguar qué pasó pero está de vacaciones. La producción nunca más se contactó conmigo", dijo Connie a PrimiciasYa.





Este medio tuvo la oportunidad de escuchar la otra campana al entrevistar a Diego Toni, gerente de programación de Canal Nueve, por donde se emite "Bendita".







"No participo de las decisiones diarias de nuestros programas, es tal cual lo que le dije a Connie. No me gustaba como productor que los gerentes de turno se me metieran en los programas y no lo hago yo", dijo al comiendo de la nota.





Y completó: "Sí participo de lineamientos generales. Confío plenamente en cada uno de los equipos de trabajo. Entiendo que pudieron ser desprolijos en esta oportunidad pero seguramente tendrán sus razones".





¿Estas palabras le servirán de consuelo a Ansaldi?