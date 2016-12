¿Qué cosas sabe Nicole Neumann sobre el pasado de Pampita?

Tras la fuerte pelea que tuvieron Nicole Neumann y Carolina Pampita Ardohain, el viernes por la noche en el "Bailando", la mujer de Fabián Cubero estuvo como invitada en Los Ángeles de la Mañana y dejó picando una fuerte advertencia contra su enemiga.

"Puedo contar cosas del pasado de Pampita que la complicarían", aseguró la rubia modelo en el ciclo de El Trece que conduce Ángel de Brito.

Luego, volvió a contar un incidente ocurrido entre ambas, al mencionar que la morocha no quiso estar en un desfile debido a su presencia, y agregó: "Yo no tengo problema de compartir una pasarela".

Finalmente, rememoró el cruce del viernes: "Yo no fui con ánimo de decirle nada, Pampita saltó a decirme cosas feas y ahí le contesté. Me dijo que, para ella, salgo fría en pantalla. Es por el único lado que puede atacarme, pero yo sé muy bien quién soy. La verdad es que esa noche estaba haciendo mucho control mental, a mí no me sacan fácilmente", tiró.

Y agregó, a modo de advertencia: "Podría haber tirado muchos dardos más venenosos, y puedo contar cosas del pasado que complicarían a Pampita".

¿Qué cosas sabrá Nicole de Pampita? ¡El pueblo quiere saber!