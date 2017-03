Qué actor reconoció: "Tuve sexo en un boliche hace poco"

El actor y cantante Lucas Velasco estuvo en "El Show Del Espectáculo", ciclo que conduce Ulises Jaitt por Radio Urbana los Lunes de 20 a 22, y dejó declaraciones fuertes. Se prendió a un cuestionario bien picante y dejó declaraciones Hot. Además nos contó cómo conoció a María del Mar , su actual novia y aseguró que es su mujer ideal. También agregó que tuvo sexo en un boliche, hace poco. ¿Fue con ella?





"A María del Mar la encaré por Facebook, es una chica muy buena onda, compañera, incluso vino a pescar conmigo", dijo y agregó: "Me gustan los chicos, a futuro quiero ser papá, somos chicos todavía ,tenemos 24 años. Ojalá María del Mar sea el amor de mi vida, estoy apostando a eso. Estoy en edad para planear un futuro con ella", aseguró.

Además, el artista se sometió a un picante cuestionario: "Los mejores momentos de mi vida fueron en Graduados, en Educando a Nina y con la banda Arturitos. El peor momento es cuando estuve sin trabajo años atrás y no estaba bien, estaba apagado. Me genera violencia la inseguridad y la mala educación, no soporto que falten el respeto. Las cirugías estéticas me gustan si no se notan. Duermo en boxer y remera. Si fuese mujer sería Susana Giménez. Me arrepiento de haber dejado el fútbol. Banco a las madres solteras. Lo primero que le miro a una mujer es la sonrisa. Mi asignatura pendiente es hacer cine. Mi mujer ideal es María del mar, tiene todo. La mejor noche de mi vida fue cuando hicimos 3 shows en una noche, me sentía los Rolling Stones, mucha adrenalina. Estuve sin sexo durante un mes".





Por otro lado, en el ciclo de Ulises Jaitt, Lucas se puso hot: "Me gusta que la mujer a veces grite, otras que se quede calladita, que vaya cambiando. Los juguetes sexuales valen. Vale la palabra chancha. Me gusta dominar en la cama. Tuve sexo en un boliche hace poco, me encantaría hacerlo en un avión. Mi primera vez fue a los 14 años. Me gusta usar boxer. Mi posición preferida es el perrito".