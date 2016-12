¿Pruebas parciales de supuesto acoso de Fernando Carrillo hacia su bailarina?

Luego de la acusación disparada por Camila Mendes Ribeiro hacia Fernando Carrillo en Los Ángeles de la Mañana, ciclo donde la bailarina contó una supuesta situación de acoso que vivió con el actor extranjero mientras participaba como su bailarina en el Bailando, el escándalo fue cobrando fuerza.

"Un día se me abalanzó en el auto, se miró el pantalón y me dijo 'mira cómo me pones'", contó la mujer, entre otras cosas.

Este jueves, en Este es el Show, se mostró una nota con imágenes de un back del certamen, donde se lo ve a Carrillo con una actitud bastante atrevida hacia Mendes, si es que la secuencia se mira encuadrándola dentro del marco de las serias acusaciones arrojadas por la bailarina.

Mirá el video y contanos cómo lo ves vos.

