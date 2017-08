Zaira Nara sobre el bullying en redes: "Lo que reina es hacerse el gracioso"

Uno de los temas excluyentes de la semana fue el bullying que reciben los famosos en las redes sociales. Muchas veces se opina y se hacen comentarios sin analizar ni siquiera la foto en cuestión.





Le pasó a muchos personajes durante el último tiempo y es un tema a hablar y analizar como sociedad de consumo de noticias y posteo de redes.





Zaira Nara subió esta semana una publicación sobre la cocción de un pollo que realizó y fue muy comentada porque algunos lectores le remarcaban que agarraba la bandeja salida del horno sin guantes. subió esta semana una publicación sobre la cocción de un pollo que realizó y fue muy comentada porque algunos lectores le remarcaban que agarraba la bandeja salida del horno sin guantes.





Es por eso que PrimiciasYa.com la contactó para hablar sobre esta problemática y sobre cómo le afecta en lo laboral.

Embed Aplausos para mí que descubrí #MaggiJugosoAlHorno y cada día cocino más rico y sano porque tiene verduras como principal ingrendiente! Es tan fácil de preparar que hagas lo que hagas siempre te queda #BuenoDeVerdad!!! Una publicación compartida de Zaira Nara (@zaira.nara) el 2 de Ago de 2017 a la(s) 9:40 PDT



"Para mí, lamentablemente, se están utilizando mucho las redes sociales para hacer bullying o para criticar y esconderse detrás de un usuario. Dicen cosas que no sé si después cara a cara se animarían a decir. No solo a los famosos sino a personas desconocidas. A mí me pasa que de una forma muy simple puedo bloquear los comentarios y no me entero de nada. En realidad no hago eso porque me gusta esa cercanía con la gente, trabajo en este medio y me gusta saber lo que piensan. Me gusta que me contacten", contó.

Embed #MorfiTelefe #ZaiLook by @anitakorman @ayresoficial @valdezshoes Mp/Hr @kennyspalacios Una publicación compartida de Zaira Nara (@zaira.nara) el 3 de Ago de 2017 a la(s) 7:10 PDT



Y agregó: "En ciertas fotos pasan estas cosas como la mía de esta semana cuando hice el pollo al horno. Uno por hacerse el gracioso, nota algo que otro no nota, y pone eso como que no tengo guantes y que me voy a quemar la mano. Sin preguntar si el pollo lo hice al mediodía y lo dejé en el horno porque no estaba. A nadie se le cruza preguntar nada. Lo que reina es hacerse el gracioso y que otro se enganche del comentario. No le doy mucha importancia, no me afectan para nada y si lo hicieran sacaría los comentarios o no tendría redes sociales abiertas".