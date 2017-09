Yasmila Mendeguía y su primer aniversario con Patricio Sills: "Estamos asentados en México, muy enamorados"

La pareja de modelos está asentada en el DF mexicano hace unos meses, trabajando para distintas marcas. Yasmila charló con este portal sobre el aniversario junto a Pato y cómo lo vivió tan lejos de sus afectos en Argentina.

"El tema de la TV no me había gustado mucho, siempre extrañé viajar, es una aventura y un crecimiento. Además crecemos como pareja porque estamos solos. Hicimos amigos argentinos pero igual no tenés a tu familia ni tenés a nadie. Es un nuevo desafío".

Yasmila no volverá al país por el momento: "Por ahora, tenemos pensado quedarnos, me encantó. Al menos hasta fin de año, no creemos que volvamos para Navidad o Año Nuevo, seguro viajemos a otros lugares de México, quizá el Caribe, amo la playa. El año que viene veremos si seguimos acá o vamos a otro país".

"La idea es aprovechar la juventud y la edad para viajar y conocer. Tenemos la posibilidad de poder trabajar de modelos, tenemos la energía para hacerlo y encima conocer el mundo o muchos lugares".

Para completar, describió su momento sentimental: "Como pareja, crecimos un montón, cada vez nos conocemos más, tenemos mucha confianza. Es un vínculo especial porque nunca nos aburrimos, el amor se mantiene intacto gracias a eso. En conclusión, súper bien".

, comentó.