Yasmila Mendeguía vive el drama en México: "Es terrible, todavía hay niños atrapados en colegios"

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes fuertemente a la Ciudad de México y causó al menos 225 muertos, según la cifra publicada.





Un saldo que podría aumentar dadas las altas probabilidades de que haya más personas atrapadas bajo los edificios derruidos. Se produjeron muchas escenas de pánico justo cuando se cumplen 32 años del poderoso terremoto que dejó miles de muertes en la capital mexicana.





Yasmila Mendeguía, exparticipante de GH, está radicada en el país azteca junto a su novio, Patricio Sills, otro ex GH, y la modelo dialogó con este medio para relatar lo que pasó en el Distrito Federal.

Así estamos

"Fue el segundo sismo en dos semanas, justo ayer fue que se cumplieron 32 años del terremoto del 85', que dejó 100 mil muertos. Yo estaba en un primer piso y salí a la calle, igual que mi novio que estaba en una agencia. Caminé dos cuadras y vi edificios derrumbados. Nos quedamos ayudando a sacar escombros y a la gente con alimentos, agua y lo que necesiten", comentó Yasmila.

"Sacaron cuerpos, fue terrible. Mucha gente en camilla. Decí que fue a la tarde y había gente que no estaba en su casa, perdieron lo material pero estaban a salvo. Había guarderías y jardines abiertos, hay niños atrapados que están intentando sacar".

Agregó: "Esperemos que no vuelva a ocurrir, fue una situación horrible. Hoy estábamos caminando por la calle porque intentamos no estar en el edificio, vivimos en un 3° piso, y vimos cómo se derrumbaban edificios hoy mismo, porque quedaban grietas y hay réplicas que no se sienten, pero lo mueven".

Me reporto. Hoy a 32 años del terremoto del 19 de septiembre de 1985, nos encontramos casualmente en situación similar. Gracias a Dios, estaba en un primer piso y logré salir a la calle. Pero caminé dos cuadras y me encontré con estos edificios colapsados. Inmediatamente colaboramos con gente que pasaba por ahí para quitar escombros. Me sorprendió positivamente la solidaridad de las personas, tanto como para ayudar, cómo para dar alimentos y agua. No caigo en el poder de la naturaleza para decidir sobre tu vida. Es una catástrofe no predecible y que realmente no te da tiempo a nada. Agradezco a la vida y envío fuerzas para las familias que sufrieron pérdidas

Para completar, subrayó: "Están buscando gente en todas partes, ahora estamos yendo a ayudar a un lugar diferente al de ayer. Es una locura, se escuchan gritos, sirenas y gente que corre todo el tiempo. Es inimaginable. Hay gente con barbijo por el polvo que dejan los edificios. No hay explicación más que estar acá y ver la situación. Yo no dormí y me fui a desayunar a una planta baja. La alarma sísmica sonó ayer cuando se movía la tierra".