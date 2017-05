Yanina Passarello defiende a su novio de Ansaldi: "Capaz no le debe alcanzar para pagar su tintura verde para el cabello"

Uno de los escándalos más recordados del reality de Telefe, Despedida de solteros, probablemente sea el del duro enfrentamiento que tuvo Matías Attem con Carina Zampini.

Junto a Yanina Passarello se convirtieron en una de las parejas más polémicas del certamen, que aún sigue dando qué hablar a pesar de haber quedado fuera del juego por ese episodio.

Furiosos con la conductora del ciclo y con la productora del programa, manifestaron a en diálogo con PrimiciasYa.com que hubo "irregularidades" y "favoritismos".

Lo cierto que Matías también tuvo un conflicto con Connie Ansaldi, quien era panelista del programa que llegó a su fin anoche, pero no fue a través de las cámaras sino que se dio desde Twitter.

"Desde el primer día que nos quedamos afuera, siempre nos llevamos mal con Connie. Ella estaba celosa y le molestaba que a nosotros nos convocaran para el debate, hasta un día se quejó con los productores porque nosotros íbamos casi todos los días y ella sentía que le quitábamos protagonismo", contó Matías en diálogo con este portal.

Matías





Y agregó: "Y hace unos días cuando hablaban de los ex participantes del programa, aquellos que habían generado conflictos, ella se puso a hablar de mí despectivamente tratándome de 'gordo violento'. Yo justo no estaba viendo el programa porque estaba en un evento y la gente me empezó a avisar a través de las redes sociales lo que ella decía de mí. Yo agarré y puse en mi cuenta que no estaba viendo el programa y publiqué su número de celular porque yo no tenía ganas de contestarle a ella. El tema que a ella le bombardearon el celular con mensajes... Reconozco que lo que hice estuvo mal y como periodista rompí una regla", reconoció.

"Ella se molestó y me mandó un mensaje a mi celular diciéndome que me iba hacer juicio y ahora llegó la carta documento por daños y perjuicios y estoy con mis abogados siguiendo muy de cerca este tema. Ella después en las redes sociales empezó hablar mal de mí y Yanina, y eso también lo vamos a usar en su contra", indicó.

Y ahora, fue Yanina quien salió a defender a su pareja: "Pienso que la plata se gana trabajando dignamente y no mandando cartas documentos... Debe ser que no llega a fin de mes que recurre a algo tan bajo para sacarle dinero a mi novio que es un laburante. Eso denota lo mala persona y mala leche que es. Esto se hubiese solucionado hablando, no queriendo sacar un rédito de dinero. Capaz no puede pagar sus cosas, una limosna para la pobre Connie. Pero la entiendo, no debe tener para pagar su tintura verde para su cabello".

Cabe destacar que la audiencia se llevará a cabo el próximo martes 2 de mayo a las 13hs en una Oficina de Mediación Privada ubicada en calle Sarmiento al 900.

Matías 2