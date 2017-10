Yanina Latorre a Tití Fernández: "Una desgracia no te hace impune para lastimar y decir barbaridades"

Yanina Latorre continúa abriendo frentes de batalla y todos los días se pelea con alguien distinto. Este martes, en Los Ángeles de la mañana, la panelista disparó contra Tití Fernández y su mujer, Nora Bernardes, luego de que el lunes, en Bendita, el periodista se refiriera en a un tuit que la rubia le había mandado hace un tiempo a su pareja.

"Es una vergüenza lo que hace la mujer. La desgracia no te da impunidad. Fin del tema", había escrito Yanina a Nora. Al parecer, Bernardes insultaba a Yanina a través de las redes sociales, hecho que desató la furia de la esposa de Gambetita.

"Fue un espanto lo que me pasó. Ella es fanática de River, era barrabrava literalmente. Actúa como barrabrava y ya le hemos mandado una carta documento. Hace muchos años que insulta sistemáticamente a Diego en Twitter. Como él jugó en Boca y ella es fanática de River, lo insulta. Después, entré yo a los insultos porque trabajaba con Jorge Lanata y ellos son kirchneristas", continuó.

Y agregó: "Un día lo encaré por Twitter a Tití y le pregunté si era cagón que dejaba que la mujer nos insultara. Además, trabajaba con Diego en Fox Sports, no sé con qué cara lo miraba. Tití intentó hablar con Diego pero él me dijo que con personas mediocres no habla".

"Ayer Tití mostró un mensaje en el que decías que la desgracia no le daba impunidad y dijo que les hiciste mucho daño", le dijo De Brito.

"No, porque ellos me venían haciendo daño desde antes. Yo tengo un pensamiento, porque no soy compasiva: a mí que les haya pasado una desgracia no quita que yo piense que la mujer no debe insultarnos. Eso no te hace impune para andar lastimando y a decir barbaridades", contestó Yanina,, haciendo referencia a la muerte de la hija de Tití, en 2014. ¿De qué lado estás?

