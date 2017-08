¿Yanina Latorre se convierte al judaísmo tras la infidelidad de su marido?

Yanina Latorre vio su vida totalmente convulsionada hace un mes y medio atrás y existe un antes y un después tras el polémico escándalo que comenzó con la infidelidad de su marido con Natacha Jaitt.

Lo cierto que no es nada llamativo que tras un duro golpe las personas nos aferremos a la religión, pero lo raro es que Yanina, siendo católica, haya acudido al judaísmo en busca de cobijo espiritual. Pero la decisión de la panelista tiene una explicación muy sólida, según reveló este lunes en el ciclo de El Trece, donde habló sobre el presente de la relación entre ella y su pareja.

"Me enojo mucho, no se crean que soy un ser de luz. Grito, lo echo de la cama, hay días que duerme en el living, hay días que duerme en mi cuarto", arrancó a contar.

"Yo todavía no perdoné y no sé perdonar, entonces para mí es un trabajo. Te digo la verdad, estoy viendo un rabino una vez por semana y me está ayudando un montón", agregó.

Y explicó: "Yo en el fondo creo mucho en la religión, pero un tema que tengo con mi religión, la católica, es la represión que tienen las monjas y los curas. El rabino es una persona que se casa, que tiene hijos. De hecho el rabino que yo veo, que es genial, es separado y logro una situación de empatía porque es muy pro-familia, pero no desde un lugar represor y entiende lo que le pasó a Diego, entiende lo que me pasó a mí".

"Lo veo sola al rabino, yo no creo en la terapia de pareja. Diego no está bien y él sí está haciendo terapia. Yo creo que el que se 'auto jodió' es él. Uno no hace las cosas al otro, uno se las hace a uno mismo y eso tiene consecuencias y salpica a gente. Él no nos cuidó y yo creo que se jodió más a él mismo que a mí", concluyó Yanina.

¿Podrá llegar a cambiarse de religión con el tiempo o sólo será una fase pasajera la de Yanina Latorre y su coqueteo con el judaísmo? Ya lo veremos.

Mirá!

Embed