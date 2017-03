Yanina Latorre: "Nancy Pazos me aburrió, no sabe cómo volver al ruedo"

Yanina Latorre vivió una situación complicada en "Los Ángeles de la mañana" al retirarse del piso en medio del envío del Trece que conduce Ángel de Brito. vivió una situación complicada enal retirarse del piso en medio del envío del Trece que conduce





Diego Latorre se trenzó al aire con su compañera Nancy Pazos y en charla con PrimiciasYa, Latorre explicó lo que pasó: "Me cansé. Nadie de nosotros tiene vinculo con ella, desde el primer día que tiene una obsesión conmigo y Analía (Franchín). Es insostenible ella como ser humano". La esposa dese trenzó al aire con su compañeray en charla conLatorre explicó lo que pasó: "M

"Era una manera de dar un punch para dar un debate femenino. Ella no es protagonista del programa y eso la indigna. A mí me dice botinera y mantenida desde el primer programa. Una vez me dijo que no crié a mis hijos".

Siguió el relato de los hechos: "Me da gracia que hable de ética cuando sube fotos de sus tetas, yo nunca lo hice. Además, ventiló muchas veces cuestiones de su vida privada. Mis cuestiones conyugales las soluciono en mi casa. Quiere volver al ruedo y le está costando. Ella tiene que discutir conmigo para la levanten".

"La verdad, no sé qué le suma al programa. Para mí, no es cómodo soportarla. Es muy autoritaria. Yo puedo discutir al aire, pero queda en un show mediático. Ella se mete con la vida".

Yanina completó: "Si me quedaba, la puteaba. Me aburre su imagen, no me gusta. Ella empezó la discusión. Yo haré lo mismo que Analía, siempre le di oportunidades, yo le respondía a sus agresiones, pero no quiero hablar más con Pazos".