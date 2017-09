Yanina Latorre insultó a Susana Roccasalvo: "Es feo tener la edad de ella y ser una fracasada"

El escándalo que se originó tras la infidelidad de Diego Latorre con Natacha Jaitt tiene un nuevo capítulo cada día. Este lunes, la panelista, volvió a referirse al tema y derramó lágrimas al escuchar el audio en el que Fernando Burlando hablaba sobre las intenciones de ex futbolista de quitarse la vida.

"No quiero hablar. Yo no me metí más, no soy el cerebro de esto", dijo entre lágrimas. Y agregó: "No es fácil, no tengo soberbia, pero trato de mostrarme entera porque tengo dos hijos".

Luego, disparó contra la nueva panelista de Nosotros a la mañana, Angeles Balbiani: "Escuché a la estúpida de la amiga de Pampita decir que no viajé para que no se dejara de hablar de mí. No viajo porque tengo dos hijos, Lola de 16 y Dieguito de 13, no me voy a ir y dejarlos solos con una persona que no está bien".

"No les voy a decir a mis hijos que paren su vida porque su papá es un pelotudo. Hacemos lo que podemos, los tengo que seguir cuidando", añadió.

Pero además, también la ligó la conductora de Implacables, Susana Roccasalvo, cuando Yanina habló de con Pablo Costas, el periodista agredido por Natacha Jaitt. "Es re buen tipo, muchas veces me enojo por sus preguntas, que son su laburo y a veces no le quiero contestar. Pero nunca me faltó el respeto, nunca se ríe. Lo triste es que en el programa donde trabaja no lo defendieron como se merece, porque la pobre Roccasalvo está obsesionada conmigo".

"Igual, la entiendo... porque es feo tener la edad de ella y ser una fracasada. Me hago cargo de lo que estoy diciendo, pero tiene una obsesión conmigo, ya están saliendo las cartas a la luz".

"El otro día me hizo una nota, me chupó las medias al aire, me dijo que era una divina, una diosa, que tenía hombres para presentarme. O sea que va cambiando. Me dio pena que la propia conductora del programa de Pablito no lo defendiera, con tal de darme a mí todo el tiempo", concluyó Yanina Latorre.

