Yanina Latorre habló de su cruce con Polino: "Me llamó y me pidió perdón"

Marcelo Polino no pudo evitar hablar de las fuertes declaraciones de Diego Latorre, en el que Yanina es columnista. En un comienzo todo parecía tranquilo pero luego tuvieron un fuerte cruce. El sábado, en su programa de radio en Mitre,no pudo evitar hablar de las fuertes declaraciones de, en el que Yanina es columnista. En un comienzo todo parecía tranquilo pero luego tuvieron un fuerte cruce.

"Yanina no quiere hablar más del tema pero bueno, había que hablarlo porque ustedes sacaron todo en los medios, así que bueno. ¿Vos querés decir algo más?", comenzó el periodista. A lo que ella bastante molesta le respondió: "No, nada. Estoy cansada de que me acusen. Como me decís algunas cosas no me gustan".

"Yo lo que hice fue preguntarte por una situación que salió a la luz. Yo te pregunto porque ustedes mediatizaron el tema", le retrucó él. Pero Yanina dolida aseguró: "Yo no lo mediaticé Marcelo. Yo tuve que salir a responder, pero yo no hice nada".

"Me parece bien que lo hagas, yo siempre te dije, hacé lo que te haga menos mal. Si a vos te parece que te incomodé con alguna pregunta, acá en este programa no se habla nunca más del tema. Lo menos que quiero hacer es incomodarte. En qué me suma? Quedo en un lugar horrible. Quizás todos los que te rodean te dicen las cosas por atrás y no en la cara. Yo te lo pregunté directamente, sin ánimos de ofenderte. Y te pido disculpas, no fue mi intención molestarte". (Ver nota) Para cerrar el tema, Polino le pidió disculpas pero fue contundente en su mensaje:





Hoy en " Los Ángeles de la mañana ", Yanina hizo referencia esta discusión al aire que tuvieron con su compañero.





"Yo trabajo con él pero en algún momento sentí que no me hablaba con amor, que se estaba sumando a una información falsa. Yo jamás miento y me seguía repitiendo algo que era un invento", expresó la rubia.





"Era el tono de voz, no me peleé. No fue una pelea, fue una discusión y se lo hice saber. Yo estoy sensible. Ayer me llamó y me pidió perdón", aclaró.





