Yanina Latorre enfrentó los rumores de crisis y separación de Diego Latorre que salieron publicados en revista Paparazzi.









"No hubo nada mediatizado, no hay ningún problema. Me preguntaron qué dice tu marido del vestido transparente? Nada, yo tengo una edad suficiente para vestirme como quiero. Y eso lo llevó a él a pensar que la semana que viene me separo. Paparazzi directamente nos dio por separados", aclaró Yanina.





"Ahora Diego se va a Europa, va con mi hijo", agregó.





