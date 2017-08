Yanina Latorre tras el consejo de Pampita: "Supongo que será su propio resentimiento"

"ShowMatch", Marcelo Tinelli le dio el pie a Pampita para que opine sobre el caso de Latorre y la modelo fue muy prudente: "No opino de la vida privada de los demás". Pero, antes de concluir, le tiró un consejo: "Espero que esto te cambie el corazón". Ayer, casi sobre el final de la gala dele dio el pie apara que opine sobre el caso dey la modelo fue muy prudente: "No opino de la vida privada de los demás". Pero, antes de concluir, le tiró un consejo: "Espero que esto te cambie el corazón".





Las palabras de Pampita no le cayeron del todo bien a Yanina que no se quedó callada y le dijo que ella va a seguir opinando porque es frontal. Hoy, más tranquila, a dos días de esa grabación, Latorre habló con PrimiciasYa.com.

Embed



"No sé por qué Pampita saltó así, supongo que será su propio resentimiento. Ella no actúo serena cuando le pasaron cosas parecidad. Ella estaba enojada y puteaba a periodistas. De hecho publicó cámaras de seguridad de su casa. Tal vez le molesta que me lo tomo así sin que me importe lo que opina el resto", dijo.

yanina



Y agregó: "Igual es muy loco que me ataque a mí y no a Diego, que es el culpable en este caso. Yo no necesito escarmentar, yo trabajo de opinar y seguiré opinando. Pero no le deseo el mal a nadie. No soy compasiva ni pretendo que me tengan compasión. Doy la cara y no me escondo. No maltrato a la prensa".

yanina



Recordemos que Pampita cuando se separó de Martín Barrantes insultó a un notero tras una larga corrida por la calle.





"Yo no doy lecciones de vida. Cuento cómo transito un momento de mierda. No doy consejos ni los pido. Cada caso es un mundo. Pampita cuando le pasan cosas putea notero que son los mensajeros. Yo no. Y estoy dando la cara en algo que no hice. Estoy harta de leer que me lo merezco. Es muy mediocre ese pensamiento", enfatizó Yanina.





"Jamás conté ni publiqué nada que no se supiera. Tengo muchas cosas que me llegan y las descarto. Opino fuerte porque me animo a decir lo que todos piensan. Y conmigo soy tan crítica como con el resto"

"La mitad de la tele está ofendida porque Diego y los chicos me bancaron. Es terrible que ellos decidan que eso no está bien porque no les garpa. La tele está esperando que me separe, que nos matemos y empiece una guerra por guita. Leo cosas que son tremendas. Parece que el medio no perdona que yo elija mi futuro", aseguró.

yanina



Sobre las críticas que recibió por algún sector de la prensa que aseguraba que ella y su marido habían pasado por alto la cautelar que dispuso la Justicia, Yanina disparó: "La cautelar solo era para que no se muestren chats y audios. De lo demás se podía hablar, incluso de mis hijos. Están mintiendo los que dicen que nosotros pasamos por alto la cautelar. Mis hijos están criados por dos buenos padres como nosotros y tenían ganas de ir al programa, ¿por qué no? No tienen un padre chorro ni asesino. Y me preguntaron de qué nos escondemos".