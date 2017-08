PrimiciasYa.com pudo dialogar hoy con Yanina Latorre quien gentilmente precisó detalles sobre lo que se vivió en el estudio.

"Diego fue a verme con los chicos como fue en el anterior Bailando. No pidió disculpas públicas. No tiene que pedirme disculpas públicamente. El viernes pasado cuando vio el programa se emocionó mucho y dijo ´no podría haber hecho lo que vos hacés´", contó la panelista.







Y agregó: "Y a partir de ahí arregló con Marcelo Tinelli. Yo no expuse nada. Lo vi cuando entró al piso. Mis hijos fueron porque aman ir. No tengo que esconderlos. No hablaron ni se habló de nada. Es mi ámbito laboral".





"Estoy pasando un mal momento y me parece buenísimo que mi familia me acompañe. Pero no fue un descargo. Igual estaba nerviosa. No me acuerdo lo que dijo. Pero sí habló con Marcelo y el jurado. Se habló pero no fue morboso. Cada familia es un mundo y lo soluciona como puede, los de afuera son de palo", finalizó.