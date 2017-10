Yanina Latorre atacó a Nancy Pazos: "Dijo que la China tiene los tobillos gordos y que Lali estaba redondita"

Yanina Latorre está más filosa que nunca y no para de pelearse y discutir con distintos personajes de la farándula. Este viernes, panelista de LAM, volvió a disparar contra su actual "enemiga", Nancy Pazos, revelando algunos secretitos que, al parecer, no debían ser revelados.

Aunque Nancy no había contado nada acerca de sus retoques, reconoció que se había operado los párpados: "Los tenía caídos, más de un lado que del otro", contó en Este es el Show. Sin embargo, Yanina Latorre salió al cruce y le respondió.

"Yo nunca debatí acerca del físico con Nancy Pazos, esa es una mentira de ella", aclaró Yanina luego, de que la periodista contara en el programa que se había operado los párpados. Y luego agregó: "Ella le dice Fiona (Shrek) a Andrea Taboada, dijo que la China Suárez tenía los tobillos gordos, que Lali Espósito estaba redondita y llamó espárrago a la gente flaca".

Finalmente, Yanina dio la estocada final: "Tiene la nariz operada y la cara operada ¡Qué no mienta!... Mujer real es otra cosa, es la señora que no se tiñe, que está con su cara lavada y natural. Yo soy naturalmente flaca, estoy teñida porque tengo canas y lo asumo, no uso bótox y se nota porque tengo la cara arrugada", confesó Latorre. ¡Tremendo!

Mirá el video!

Embed