Ximena Capristo: "Lo único que no me gusta es que Silvina Luna sufra"

Durante el fin de semana, se informó que El Polaco y Silvina Luna se reconciliaron. Según el periodista Ángel de Brito, la pareja habría llegado a un acuerdo y estarían rearmando la relación.

En ShowMatch, Silvina había dicho que no había vuelta atrás y que incluso le había mandado en una bolsa el anillo de compromiso.

Luego de que aparecieran chats entre 'El Polaco' y Valeria Aquino, Silvina anunció su separación del cantante. Según contó la modelo, su ex novio le adelantó la existencia de esos mensajes antes de que se filtraran y si bien ella intentó perdonarlo, fue demasiado.

Hace unos días, ambos compartieron toda la noche de un sábado en un boliche de San Andrés de Giles. La foto que mostró en exclusiva PrimiciasYa.com, reavivó los rumores de una nueva reconciliación.

Lo cierto es que tras la información de Ángel, este portal se comunicó con Silvina, quien negó rotundamente haberse reconciliado con el músico.

"No estamos reconciliados. Nos llevamos bien porque estamos en la gira de teatro juntos, pero no volvimos como pareja. Esa es la realidad y hay gente que opina por opinar", afirmó Luna.

Ximena Capristo, que esta semana participó la semana pasada de la salsa de a tres acompañando a Silvina en la pista del Bailando, ya había dado su punto de vista sobre la pareja y también se había mostrado muy crítica. Y en diálogo con este portal, la ex Gran Hermano arrojó: "Si ella es feliz con él, me alegro mucho... Lo único que no me gusta es que Silvina sufra".

Y agregó: "Es una mujer grande y sabe lo que hace con su vida. Yo no soy quién para decirle que tiene que hacer. Solo fue un consejo en un momento que la vi mal".