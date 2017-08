Ximena Capristo: "Las chicas de LAM no son complicadas, me recibieron muy bien"

Ximena Capristo: la morocha reemplazará durante esta semana a Nancy Pazos, mientras que Mariana Brey hará lo propio con Analía Franchín. En la edición del lunes de " Los Ángeles de la mañana ", estuvo como panelista invitada: la morocha reemplazará durante esta semana a, mientras quehará lo propio con





Gustavo Conti para que nos cuente cómo se sintió en su debut como panelista: "La pasé super bien, me divirtió un montón estar en el trabajo de Ángel. Las chicas me recibieron bien, me parecen muy copadas todas. A disfrutar de esta semanita que voy a estar de invitada. Nunca me senté en un panel a hablar, es la primera vez, pero me divierte y me gusta". Este portal tuvo la oportunidad de contactarse con la esposa depara que nos cuente cómo se sintió en su debut como panelista: "





¿Cómo la recibió el panel femenino? "Cero complicadas las chicas. Odian tanto a Nancy... Yo vengo con buena onda y saludo a todo el mundo. Me lo dicen habitualmente. Yo trato de ser así. A la mañana me cuesta, soy noctámbula, pero fui con la mejor. Eso hace que la otra persona te reciba con la mejor", subrayó.

"Las conozco a todas de antes, de haber ido a algún programa, de cruzarlas o de compartir diferentes eventos. Sabía que me iban a recibir bien. A Ángel lo quiero un montón, lo conozco hace muchísimos años".

Para completar, Capristo reveló: "No sé si me veo arrancando una carrera como panelista... Igual no estaría en cualquier programa. Pero puede ser, por qué no. Me encantan los nuevos desafíos. Está bueno el elenco que se formó en LAM".