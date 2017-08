Ximena Capristo defendió a Silvina Luna y disparó contra El Polaco

Ximena Capristo estará durante toda la semana como panelista de LAM y este lunes, en su debut en el ciclo de El Trece, la morocha que es íntima amiga de Silvina Luna, disparó contra el Polaco.

"Mucha gente no lo quiere más a él y lo quiere a Thiago, lo veo en todas las encuestas. Por ahí ven que él es un tipo mucho más humilde", dijo, marcando diferencia con el hijo de la Bomba Tucumana, que se encontraba como invitado en el programa.

Luego, cómo vivió la separación: "Yo, como amiga, espero que encuentre un hombre que la ame. No tengo nada en contra de él, me parece un tipo divino para salir a tomar una cerveza y salir a pasear, pero no para tener una pareja. Están en distintas sintonías, ella quiere formar una familia y conseguir un hombre que le brinde la atención que realmente merece. Para mí lo mejor que le puede pasar es separarse, yo se lo dije".

Más tarde, se refirió a los chats entre el Polaco y su ex, Valeria Aquino: "Eso es terrible. Me parece que le está faltando el respeto a ella. ¿Cómo? Si vos amás tanto a una persona, te mandás chats con una, te mandás chats con otra... Un montón de mensajes le llegan a Silvina. No es sólo esta chica uruguaya que salió y dicen que es mentira", cerró.

Mirá el video!

Embed