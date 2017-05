Marcelo Tinelli le había preguntado vía Twitter al actor cubano William Levy si quería formar parte del " Bailando 2017".





Entrevistado por Mariano de la Canal, el actor hizo referencia a esto y comentó que no podrá formar parte del certamen de baile.





"Ganas de bailar nunca me faltan. Pero el tiempo de dedicarle al programa no voy a poder. Me encantaría ir en cualquier momento y conocer Argentina, todavía no he tenido la chance", comentó Levy.





El video que De la Canal compartió en Instagram