"Estamos muy bien. Yo me banco todo menos la boludez cuando se habla por hablar y sin saber, eso me molesta", expresó.





Cuando fue consultada por la decisión del DT Sampaoli de marginar al delantero de los titulares ante Perú, Wanda respondió: "Son decisiones técnicas. No voy a opinar. Justamente porque trabajo para él, no puedo opinar como mujer". Respecto de un posible resultado, vaticinó: "Vamos a ganar".





Wanda, por último, aseguró estar preparada para su nueva etapa como actriz. "Estoy muy feliz",dijo. Respecto de las críticas, se defendió: "¿Por qué voy a decir que no? Es trabajo y tengo hijos que mantener".

en una charla exclusiva con ", negó los rumores de crisis con el, después de que trascendiera un video en el que el futbolista esquivaba un saludo de su pareja.