"La obra trata de eso, del despertar sexual en la adolescencia. Es una decisión que toma el protagonista que hace de mi hijo y la mirada de los padres ante esa decisión. Es una decisión que yo no veo en la obra pero que se percibe y se sospecha. Tiene que ver con todo lo que a él le va pasando en las relaciones. Lo que le pasa a esta mujer es que se da cuenta de todo pero no lo puede asumir. El destape es de la madre y el hijo", explicó sobra la trama del espectáculo.

"La obra en sí me parece que está buena. A mí me hace mirar todo desde un lugar como madre, que hace que yo me haga preguntas al respecto. Tengo un hijo adolescente y pienso qué me pasaría a mí en ese lugar. Todavía hay muchas personas que les cuesta entender que la sexualidad es algo privado y natural e independiente de lo que opinen los demás", agregó.

En cuanto a la cantidad de novelas extranjeras en tevé local, marcó postura: "A mí me produce tristeza en realidad. Me parece que podrían convivir las latas con la producción nacional pero ahora están copando la parada. Es una cuestión de costos y la tele es un negocio".

"Es muy triste, Adrián (Suar) decía que él le da trabajo a 80 actores por año. Pero en realidad somos miles los anotados en Actores. Claramente no hay lugar para todos. Había años que tenia tres ofertas simultáneas para hacer tele, eso ahora no pasa nunca, ahora tenés una con suerte", argumentó.