Virginia Lago vuelve al teatro dirigida por su hija: "Hay un amor muy profundo hacia ella"

Luego de un gran éxito televisivo que tuvo con su personaje de malvada en "Amar después de Amar", Virginia Lago vuelve al teatro en una maravillosa comedia donde será "La Panadera de la Poetas". Así se titula la obra que protagonizará a partir del sábado 19 de agosto en el Teatro La Comedia donde será dirigida por su hija, la prestigiosa directora Mariana Gióvine.

"Este proyecto nació hace un tiempo cuando María de las Mercedes Hernando me dio esta obra "La Panadera de los Poetas" y me encantó. Y juntas nos embarcamos en este proyecto. Es una obra que tiene todas las cosas que a mí me gusta compartir con la gente; es una obra que habla fundamentalmente de la vida. El personaje de la panadera es de una integridad absoluta, es una mujer sin vueltas. Es una mujer que es como la naturaleza, que vive en la montaña y se funde en ella y hace nada más y nada menos que pan. Además de sus confituras y dulces, y a quien le gusta deleitar a la gente con sus manjares, hacer feliz a sus clientes con lo que ella sabe hacer. María Candelaria, así se llama el personaje, es divertida, es áspera y es absolutamente tierna, y nunca revela sus recetas", contó la actriz en diálogo con PrimiciasYa.com.

La obra escrita por María de las Mercedes Hernando que cuenta con música de Marcelo Álvarez, se presentará sábados y domingos a las 18.00 horas y por ocho únicas semanas. El elenco lo completan Francisco González Gil y Jorge Seleme.

"Trabajar con mi hija es fascinante porque es una gran directora y es mi hija. Hay un amor muy profundo hacia ella y un gran respeto, la escucho mucho, quizá más que a otros directores porque es una relación distinta, pero igual yo separo esa relación madre e hija, y disfruto de ella como directora", destacó Lago.

Y por último, aclaró: "No me alejé de la televisión, acabo de terminar una hermosa novela ADDA. Me encanta la TV, es un lugar que siempre me ha abrazado y me da la posibilidad d conectarme con muchísima gente. Y el teatro es mi casa, es mi gran amor. El teatro es el lugar donde se produce un ritual con la gente desde siempre, es incomparable, es un lugar único".

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino