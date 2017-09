Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Virginia Gallardo posó contenta en una foto con el inmenso oso de peluche que le regaló una persona anónima.





"Polémica en el bar". En la imagen se puede ver a la rubia sonriente junto al oso en los estudios de





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la rubia quien sostuvo que aún no sabe quién fue el autor del obsequio.





"No sé de quién es, vino con una tarjeta sin nombre. No es la primera vez que me pasa, calculo que en algún momento se dará a conocer", le comentó Vir a este medio.



Cabe recordar que viene de separarse hace unos meses de Martín Rojas luego de más de dos años de noviazgo.