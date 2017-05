Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Virginia Gallardo era uno de los nombres que sonó con fuerza para sumarse al " Bailando 2017" y parecía que iba a ser pareja con Joaquín "El Pollo" Álvarez.





Lo cierto es que El Pollo se bajó del certamen por sus compromisos laborales asumidos previamente y Gallardo, ante la indefinición de su situación, optó por bajarse de la nómina.





En diálogo con PrimiciasYa.com, la rubia explicó los motivos por los cuales decidió no participar del certamen de baile del Trece.





"Ante la situación inesperada, al menos para mí del Pollo (Álvarez), y debido a la baja de ensayos y la espera de una respuesta que me excedía, el sábado yo me di de baja para que ellos puedan resolver su situación tranquilos", le confió Gallardo a este medio.