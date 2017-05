Virginia Gallardo: "A Ricardo lo recuerdo con mucho cariño y agradezco haber pasado por su vida"

PrimiciasYa.com se comunicó con Virginia Gallardo después de su llanto al aire de ayer y contó por qué se emociona tanto con este tema.

"Siempre lloro. No sé el motivo de hecho. Por eso agradezco y pido disculpas a todos los medios pero es el motivo por el que elijo no hacer notas de ese tipo. Creí que ayer lo había logrado pero no", explicó la rubia.





Y aclaró: "Está todo bien igual. De verdad que a Ricardo lo recuerdo con mucho cariño y agradezco haber pasado por su vida".