Violeta Lo Re otra vez embarazada: "Fue como un balde de agua fría porque no lo esperábamos"

Violeta Lo Re , ex pareja de Ricardo Fort , está otra vez embarazada. La morocha dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y habló de esta linda noticia que la tomó por sorpresa a menos de un año de dar a luz a su primer hijo, Santino.





"Santino tiene diez meses y yo me enteré del embarazo hace tres. Fue como un balde de agua fría porque no lo esperábamos. Como madre primeriza tenía ganas de dedicarle mucho tiempo a él y estar más tiempo", expresó la conductora.





"No existe le perfección, el ideal o la madre perfecta. Pero la verdad es que me dio un poco de culpa porque dije que es muy pronto y Santino era chiquito. Pero después a los veinte minutos era todo felicidad. Va a estar con un hermanito de la misma edad y compartiendo los mismos amigos", fundamentó Lo Re.







Y contó la sorpresa que sintió al enterarse del embarazo: "La gente me veía la cara de shock. Con mi hermano nos llevamos diez meses también y no pasa nada. Este embarazo lo vivo mucho más relajada. Con Santino vivía sacándome fotos de la panza, ahora no tengo ni una. En este momento de mi vida elijo poder compartir cada segundo con mi hijo. Ahora se viene el añito de él y el bautismo".