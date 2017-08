Violeta Lo Re: "El nacimiento de Vitto se dio rapidísimo, estamos bárbaros él y yo"

Este medio mantuvo un reportaje íntimo con la morocha, que contó todos los detalles de cómo se dio este acontecimiento inolvidable.

"Estuve siempre en contacto permanente con mi obstetra, que es un genio, una eminencia de la vieja escuela. Fue muy contenedor, me saco el sombrero. A la distancia uno no sabe qué hacer. El año pasado nació Santino con él".

Sumó: "Llegué a casa esa misma noche del lunes, entre una cosa y otra, estaba un poco inquieta, no me podía dormir, tenía algunas contracciones leves. A las 4.30 de la mañana, Santino se levanta, no se podía dormir, estaba nervioso, me tiraba de los pelos. Fue muy loco. A las 5 de la mañana empecé con contracciones, cada cinco minutos".

El momento cúlmine: "Con mi marido dijimos de arrancar, llamamos a la partera y al obstetra. La abuela se quedó en casa con Santino. Nosotros encaramos para el sanatorio, llegamos a las 7.15 de la mañana y a las 8.13 me dijeron que estaba Vitto llorando sobre mi pecho. Fue todo rapidísimo, no sé cómo explicarlo".

"Fue maravilloso, parto natural, terminé cansada porque hace 15 meses que no duermo. Ayer estaba molida".

"El gordito, si bien se adelantó al parto, estructuralmente estaba como un bebé a término, de 39 semanas. Pesó 3.075kg, mide 48cm y está bárbaro, duerme que no puedo creerlo. Santino hasta el día de hoy que no duerme", subrayó Violeta.

"Estamos muy felices, muy contentos. Pasaron 24 horas y está todo bien. Con Santino tuvimos un sustito, se tuvo que quedar diez días en neo. Estamos alerta igualmente con Vitto".

Para cerrar, Lo Re comentó: "Santino está contenido con la abuela y el padre. Éste ya me tomó el tiempo, no me deja hablar porque si escucha la voz, quiere calor. Todo bárbaro. Agradezco a la contención de enfermeras, anestesista, y a todos".