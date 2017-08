Victoria Beckham demandará a restaurante que se burló de su figura

Victoria Beckham decidió demandar a un establecimiento de comida rápida en Londres, ya que utilizó su imagen para burlarse de su extrema delgadez y anunciar una pizza con corteza ultradelgada.

La ex Spice Girl está muy molesta con 'Sidhu Golden Fish and Chips', quienes en su campaña publicitaria utilizaron una caricatura esquelética inspirada en Victoria, además de su nombre para identificar una pizza que tiene 2 mm de grosor en su corteza, y compararlas, señalando que Victoria no es delgada, y que su pizza sí lo es.

El portavoz de la mujer de David Beckham declaró a los medios: "Es irresponsable frivolizar un tema de desórdenes alimenticios, como la anorexia, dando a entender que Victoria la padece, sólo para aumentar sus ventas. Además se incurre en la difamación al perjudicar la reputación de una persona, por lo que esto se ha convertido en un asunto legal".

La compañía por su parte, alega que nunca fue su intención frivolizar los desórdenes alimenticios, y pide que se analice el anuncio dentro de su contexto y no buscar más allá de la verdadera intención.

