Vicky Xipolitakis: "No voy a mostrar la cola por 2 pesos"

Vicky Xipolitakis, reapareció este lunes en la pantalla de Intrusos y dijo que rechazó varias propuestas laborales. "Hoy trabajo por prestigio o por plata. El derecho de piso ya lo pagué", explicó. Mirá el video.

En pareja con Javier Naselli, un importante hombre de negocios, la griega dice que ya abandonó su perfil mediático, pero que "No voy a mostrar la cola por 2 pesos".

Luego, explicó el motivo de su desaparición de los medios: "Me encanta el ambiente y soy parte pero me ofrecieron hacer cosas que no me gustaron. No quería volver a lo mismo", aseguró.

"Hoy trabajo por prestigio o por plata. El derecho de piso ya lo pagué", tiró.

Además, la runia anunció que abrirá un local en Palermo con su propia marca donde fabricará jeans. Además confirmó que apenas firme el acuerdo en los juzgados de Comodoro Py comenzará a cumplir la probation en el comedor Los Piletones de Margarita Barrientos, que incluye dos horas de tareas comunitarias semanales por un año y medio.

Es en el marco de la causa por el polémico vuelo, en el que confirmó que para evitar el juicio oral además hay que pagar un dinero tanto ella como los dos pilotos implicados. "Yo me voy a hacer cargo de lo que tienen que pagar ellos también, lo voy a pagar todo yo. Fernando (Burlando, su abogado( quería ir a juicio pero yo quise la probation", explicó Vicky.

A la hora de hablar de su ex pareja Ottavis, Victoria comentó que su actual novio se pone celoso cuando, el diputando le escribe. "Nunca me dejó de escribir", admitió, "pero en tanto sea con respeto está todo bien", aseguró la blonda.

Además, se refirió a la participación del político en el Bailando: "Consiguió lo que tanto buscaba. Baila muy mal y va a causar gracia, le va a ir bien", vaticinó, pero negó que quisiera volver con él. "Ya fue", dijo.

