"Verónica Ojeda tiene que aceptar que soy la mujer con la que Maradona está hace cinco años"

Luego de un prolongado tiempo en silencio con los medios, Rocío Oliva decidió quebrar su mutismo este jueves en Infama con una larga entrevista en la que habló absolutamente de todo: cómo está su romance con Diego Maradona, la decisión de permanecer en Argentina para jugar al fútbol, su ingreso al Bailando y la relación con Verónica Ojeda, la ex del Diez, a quien le dedicó duras palabras.

Luego de confirmar que continúa en pareja con Maradona pese a estar distanciados físicamente (ella en Buenos Aires y él en Dubai) y de confirmar que formará parte del Bailando 2017, Rocío dedicó varios minutos a la entrevista con Pía Shaw, Denise Dumas y el resto del equipo a responder preguntas sobre su conflictiva relación con Ojeda, la ex de su pareja. Entre otras, una sobre un presunto incidente con Diego Fernando, el menor de los hijos del ex futbolista, a quien algunos dicen que lo insultó.

"No, nunca insulté a Dieguito Fernando. Así como lo dicen Ojeda (Verónica) y la cuñada de Diego (Vanesa), no. Siempre están hablando y buscando cosas y diciendo mentiras", expresó Oliva, que también cuestionó la cautelar solicitada con Ojeda para que ella no esté presente toda vez que el menor se encuentre con su padre.

"Eso es parte de la ignorancia, supongo", afirmó, para luego agregar que Ojeda "tendrá que aceptar que soy la mujer con la que está hace cinco años".

"Le consta a ella que estuvo todo fenomenal (por el último encuentro de Maradona con el pequeño). ¿Por qué mandás una carta después? ¿Dónde querés buscar el problema? Hay que aceptar que se pueden hacer las cosas sin lío. Pero bueno, hay gente a la que le gusta vivir en conflicto permanente para llamar la atención de algo o de alguien", afirmó.

Embed