Verónica Ojeda: "Siempre voy a estar feliz cuando se peleen Rocío y Diego"

La guerra entre Verónica Ojeda y Rocío Oliva siempre tiene nuevos capítulos por escribir. Ahora, la mamá de Dieguito Fernando, reconoció públicamente que goza cuando su ex y su pareja se pelean.

"Esta chica tiene una cautelar por hablar tan mal de mi hijo y tiene una restricción de acercamiento perimetral. Yo jamás sería amiga de esa chica. No se puede acercar, no puede hablar ni dirigirse a Dieguito, ni siquiera insinuar algo", dijo, en El Diario de Mariana.

"Siempre le voy a contestar. Y siempre voy a estar feliz de la vida cuando se pelee con Diego. Siempre. No sé si están separados, pero se ve todo a la luz, por supuesto", continuó.

Y agregó: "Aparte, ya lo vamos a ver. Cartas documento, cautelares, de todo. Me encanta. Ja, ja. Qué quieren que les diga. No les voy a decir 'no sé'. No soy hipócrita como algunas que mienten. Yo soy directa y digo las cosas como son. Me encanta y estoy feliz. Qué quieren que les diga", manifestó en el ciclo de El Trece. ¡Increíble!

