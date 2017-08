Verónica Llinás sobre "Fanny, la fan": "El mercado tiene razones que por ahí los artistas no entienden"

Verónica Llinás, una de las actrices principales de Fanny, la fan, habló en exclusivo con este portal después de que Telefe tomara la decisión de levantar la ficción que protagoniza Agustina Cherri.

El canal determinó que la novela producida por Underground se pueda seguir viendo en su sitio oficial y también en Mi Telefe pero la sacaron del aire porque no alcanzó el rating que se esperaba.

Ante esta noticia, Llinás señaló: "Obviamente no fue una buena noticia. Si bien en algún momento se especulaba con que podía llegar a pasar si la cosa no repuntaba, pero por ahí no tan rápido. Fue una sorpresa que fuese demasiado rápido".

Y remarcó: "Es una gran tristeza porque uno siempre quiere que lo que haga le vaya bien. Yo pienso que con un poco más de tiempo hubiera mejorado la cuestión. No puedo hablar en términos empresariales porque no es mi rubro. Yo hubiera deseado en darle más tiempo porque hubiera mejorado. Pero bueno, el mercado tiene razones que por ahí los artistas no entienden. Era un proyecto ambicioso y con un elenco muy grande, además un programa caro donde tiene mayor exigencia".

"Cuando suceden estas cosas no hay una sola razón, creo que tienen múltiples causas. Arrancar más tarde que la competencia tal vez no nos jugó a favor, también se trata de una trama diferente y por ahí había cosas que el público no entendía... Un montón de cosas se pueden pensar que no funcionaron, pero bueno habrá que analizar qué pasó", indicó.

Al ser consultada sobre las versiones de que Cherri habría sufrido una descompensación tras enterarse de la noticia, dijo: "Yo a Agustina no la veo desde la semana pasada, ayer grabamos pero a mí no me tocó grabar con ella. No la vi. Seguiremos grabando hasta agosto, serán 70 capítulos y saldrá por la web y por Telefe Internacional. Pero tratamos de poner lo mejor de cada uno y superar el momento de la mejor manera. Yo estoy muy agradecida a Underground por todos los años de trabajo que me han dado".

