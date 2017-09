Verónica Llinás disparó contra Macri por la desaparición de Maldonado

Verónica Llinás se refirió a la desaparición de Santiago Maldonado y se mostró preocupaba por "como actuó el gobierno". se refirió a la desaparición dey se mostró preocupaba por "como actuó el gobierno".





Consultada sobre la crisis en la ficción y la lluvia de latas que invade la tevé, la actriz dijo: "Me da preocupación. No sé cuál sería la solución, pero sí creo que el Estado debe proteger la ficción nacional porque nos representa en el mundo. Hay mucho talento acá".





Luego en la entrevista con Fernando Prensa en el ciclo radial "Falta de respeto", añadió: "Entiendo todas las posiciones, la de los actores y la de los productores que ante hacer una ficción que sale una fortuna y una lata que sale casi nada, yo en lugar del productor también lo pensaría un poco. Creo que el Estado debería proteger más a los actores. En principio la 'ley de medios' tiene un error bastante grande, tiene un ítem que indica que tiene que haber cierta cantidad de programas nacionales, pero no especifica que tiene que ser ficción, por lo tanto pone una mesa con un boludo hablando boludeces, no digo que los haya, pero ya con eso tenés un programa y eso no esta bueno, nivela para abajo", sostuvo la actriz.





"Eso no quiere decir que no haya una mesa con un tipo diciendo cosas interesantes, la pena es que no se cuide la ficción, a los actores y a los técnicos que viven de esto. Hay que buscarle la vuelta, bajarle los impuestos a los canales o a las productoras, no se... buscarle la vuelta", reflexionó.





Por último, consultada sobre cómo ve el país, Llinás dijo: "Hay cosas que me preocupan mucho. La desaparición de (Santiago) Maldonado me preocupa mucho, me parece preocupante como actuó el gobierno... porque desapariciones en democracia ya hubo, que no debería haberlas habido, que no tuvieron esta difusión. Creo que también hubo maltrato a pueblos originarios que no tuvieron una respuesta masiva".