Jorge Rial está enemistado con APTRA y en la tarde del martes, cuando el animador se enteró que Intrusos había sido incluido en la categoría "Mejor Magazine" para los Martín Fierro, las cosas no fueron diferentes. Desde hace varios años ya queestá enemistado cony en la tarde del martes, cuando el animador se enteró que Intrusos había sido incluido en la categoría "" para los, las cosas no fueron diferentes.





"Les quiero contar algo, están dando las ternas de los Martín Fierro y los felicito a ustedes que hacen este programa porque están ternados. Está ternado Intrusos como Mejor Magazine. Voy a decir algo públicamente, lamentablemente no puedo renunciar a la terna porque es al programa, son ustedes, es la producción. Salvo que ustedes también quieran y entonces renunciamos", expresó en vivo. Además, escribió este tuit:

Embed Para terminan de quitarle seriedad a los Martin Fierro, @intrusosoficial nominado entre los mejores magazines (?) de la televisión. Es joda. — JORGE RIAL (@rialjorge) 30 de mayo de 2017

PrimiciasYa se comunicó con Luis Ventura, presidente de APTRA, ex "Intrusos" y quien fuera gran amigo de Rial. Esto manifestó al respecto: "No me parece que haber nominado y distinguido a Intrusos sea una joda. Tiene una trayectoria. Muchas veces se cuestionó a APTRA porque no lo tenía en cuenta y ahora lo parodia o lo minimiza. Intrusos tiene suficientes atributos y presencia en la pantalla para ser considerado. Es un tema de APTRA y él. No puedo hacer psicología de lo que le pasa a los candidatos o los que están en la mirada de APTRA". se comunicó conpresidente de, ex "" y quien fuera gran amigo de. Esto manifestó al respecto:

"No me sorprende esta respuesta, pero forma parte de su mirada y su postura. Que alguien me diga qué es Intrusos o dónde lo pondrían. Si lo distinguen porque lo distinguen. Si lo llegan a premiar, también van a cuestionar el premio".

Sumó: "Vi ambivalencia, un conductor que tomó en joda la nominación y colegas que estaban de acuerdo. Sé con los bueyes que haro y me manejo de acuerdo a las circunstancias. El Martín Fierro tiene muchos más años que Intrusos, el hecho de que siga generando esta polémica habla bien del premio. A algunos les molesta que a los premios les vaya bien. Se siguen colgando el poncho sobre este tema".

En Intrusos vi desfilar a Massa, Scioli, temas de Maradona y eso no tiene nada que ver con espectáculo. He visto coberturas de marchas, de temas policiales, he visto a Zulma Lobato de invitado, el caso Candelmo...".

Para cerrar, se refirió a su relación con el conductor de "Intrusos" y dijo que no se comunicará con él: "Para mí está todo bien. Si quiere hablar conmigo, tiene mi teléfono. Yo no tengo el de él. Hace un tiempo cambiamos nuestro vínculo en cuanto a la frecuencia. A lo mejor en algún lugar incomodo, no sé. Cuando lo veo, tengo buen diálogo y él tiene su postura. La respeto pero es cierto que no me voy a quedar callado con cosas que me parecen injustas".