Vanesa González: "Tuve romances con mujeres, soy bisexual"

Vanesa González, quien realizará una participación especial en la exitosa tira de Telefe, Las Estrellas, disparó picantísimas confesiones de orden sezxual en una entrevista con Radio Duca Jazz

"La sexualidad para mí es libre. Toda la vida me he sentido atraída por ambos sexos, tanto por los hombres como por las mujeres", arrancó a decir Vanesa.

Cuando le preguntaron qué explicara lo que había querido decir con "atraída", la intérprete no se guardó nada a la hora de responder: "Atraída sexualmente por ambos sexos, pero desde que soy niña. No es que hubo un momento en que dije 'ahhh, me excita una mujer'. Para mí siempre fue algo natural".

Luego, a pedido de los entrevistadores, González ahondó en el tema: "No, no fue platónico. Fue algo vivenciado en la circunstancia que se me presentó. Novias no tuve porque nunca me he sentido en la instancia de tener una relación estable con una mujer, eso me ha pasado con los hombres. Pero sí he tenido historias lindas con mujeres, me han pasado cosas". Y fue contundente: "Tuve romances con mujeres, soy bisexual".

Seguido a la declaración anterior, Vanesa se mandó con otra revelación impactante: "Le propuse a mi novio que hiciéramos un trío con Pampita. Me parecía algo muy lindo. Y él se puso raro. Yo pensé que iba a darle un alegrón tremendo y reaccionó de manera muy extraña. Me parece una mujer espléndida".

"En una época me gustaba mucho Alejandra Maglietti. No sé por qué. Bah... sí sé por qué: me calentaba. Pero lo de Pampita empezó hace poco, no es que fue de toda la vida", concluyó.

