La futura maternidad de Luciana Salazar ha generado polémica en el mundo del espectáculo ya que la vedette decidió subrogar un vientre y no transitar ella misma el embarazo.

Quien apuntó contra Luli fue Marisa Brel y Vanesa Carbone salió a cruzarla en Twitter con el siguiente mensaje:

"Considero de una violencia tremenda que una persona le exija a otra que rinda cuenta sobre su fertilidad, si es fértil o no y en qué grado. Es completamente violento, como aquellos que se suman al mismo discurso por desconocimiento", agregó la comunicadora.





"Las mujeres tenemos una ley que nos ampara, la 26.485, para inclusive erradicar todo tipo de violencia contra la mujer, como por ejemplo la violencia reproductiva. Y en segundo lugar comentar algo así livianamente, cuando Marcelo Polino, amigo personal de Luciana, además de comunicador, ya dejó en claro lo que sucedió", sumó Vanesa. sumó Vanesa.





Para cerrar, dejó en claro que no está de acuerdo con las formas de Brel: "No solo como comunicadora no se chequeó una información, si no que como mujer atacar a otra mujer levantando el dedo acusar con un juicio de valor semejante... ¿quiénes somos para algo así? Algunas mujeres terminan siendo sumamente violentas con su mismo genero. Con mi esposo, seremos padres en dos y creo tanto en las familias tradicionales como en las nuevas formas de familia. Aprovecho también para decir que creo profundamente en que debe resolverse con urgencia la demora que existe actualmente para las adopciones, tanto por los menores como por aquellos que quieren ser padres".