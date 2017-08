Valeria Degenaro: "No es algo normal que Cristian Castro te invite a salir, por eso accedí"

"Me empezó a escribir por Twitter en enero. Al principio pensé que no era él por la foto de perfil y no le creí, lo dejé de seguir. Después en marzo vuelvo a entrar y era él, volvimos a hablar. De ahí nos pasamos al WhatsApp y ahí quedó todo. Quería que vaya a Nueva York pero yo no tenia visa. Cuando me entero que se había separado le volví a escribir por Twitter. Al otro día me respondió", explicó la modelo.





cristian castro.jpg







"Fuimos a cenar con toda la banda, éramos siete, yo la única mujer. Cenamos y después fuimos al hotel de él. Estuvimos conversando un montón. Él venía recién separado y yo también, fuimos dos corazones rotos que se encontraron y hablando de amor. Esa fue la primer cita", contó Valeria.





Embed 2 palabras 9 letras 1 mentira Universal... "Estoy bien" Una publicación compartida de Vale Degenaro (@valedegenaro) el 11 de Jul de 2017 a la(s) 9:03 PDT







"Después nos seguimos hablando, fue al programa de Tinelli el lunes y luego me pasó a buscar. Quiero que quede en claro que yo no soy la novia, obviamente, porque después se me viene todo el club de fans en contra", agregó.



"Él está soltero, yo soltera, es una estrella internacional y seguramente se hablará con más chicas. Yo estoy recién separada pero no es algo normal que Cristian Castro te invite a salir, por eso accedí".





Y aclaró sobre esta situación con el cantante: "Me siento muy halagada que se haya fijado en mí. Nos estamos conociendo sin título de nada. La información se filtró, no era mi idea contarlo. Me llamaron de un programa, lo consulté con él, y el me dio el OK para que vaya, por eso lo cuento. Nos estamos conociendo".