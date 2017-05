Valeria Aquino: "Tengo videos que muestran la violencia de El Polaco"

Pocas horas después de que anunciara que no iba volver a expresarse sobre la disputa que mantiene con Valeria Aquino, su ex, por la denuncia de violencia de género, El Polaco recibió un revés judicial: la fiscal que entiende en la causa solicitó su detención a pedido de la ex bailarina y ahora resta esperar a que el juez tome una determinación al respecto. En tanto, mientras aguarda esa decisión, Valeria dialogó con Intrusos y, entre otras cosas, aseguró tener pruebas de la violencia a la que supuestamente fue sometida por el rubio.

"Me parece re triste que tome esto como un reality. Se lo está denunciando por violencia. Eso pasó, ocurrió, que no se haga cargo públicamente está en él. Cuando se tenga que sentar en el letrado y decir la verdad, si miente, las consecuencias malas las tiene él, no yo. También me parece re triste tener que aclararles que no pasa alimentos. Hace tres meses que no me pasa alimentos", arrancó a contar la ex del cantante.

Luego, cuando Rial le preguntó si tenía registro de los hechos de violencia, Aquino fue concisa: "Tengo seis testigos que ya declararon en la causa y presentamos los videos con las fechas. También presenté las charlas de cuando estuve en Córdoba, en las que él me dice: 'Por favor, no te vayas. Pasa que me pongo loco y no quiero que se te acerque nadie'. ¡Es una locura! Me encerró en la habitación de Córdoba. Él volvió a las ochos de la mañana y recién ahí me abrieron la puerta".

"¿Si se ve la violencia? Sí, se ve todo. Hay bastantes videos, pero de eso mucho no te puedo decir porque mi abogado me dijo no hable hasta que lo resolvamos. Una vez que se resuelva, se puede ver. Pero igual no quiero mostrar un video en donde me están pegando. Me parece demasiado. Y se ve que es él".

Embed