Valeria Aquino: "Me hace mal ver a la persona que me golpeaba, me mentía y abandonó a mi hija"

Valeria Aquino dialogó con este medio sobre la primera participación del Polaco en el "Bailando 2017", cuando el martes por la noche asistió como invitado a ver bailar a su novia Silvina Luna el ritmo de disco. dialogó con este medio sobre la primera participación delen el, cuando el martes por la noche





La expareja del cantante confirmó: "No vi el programa. Tampoco lo voy a mirar, ni mi hija ni yo, porque es algo que me hace mal. Lo único que me importa es el bienestar de Alma. Día a día, hago lo posible para que Alma esté bien".

"Me hace mal ver a la persona que me golpeaba, me mentía y abandonó en todo a mi hija. ¿Qué me parece su novia? No voy a opinar de lo que no me importa, no me interesa esa mina. La ubico únicamente por los comentarios de mis amigos sobre ella en un viñedo", lanzó Valeria sin pudor.